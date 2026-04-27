Vic-Fezensac

Circuit des Arts Pentecôtavic

Vic-Fezensac Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-21

Un parcours artistique festif à Vic-Fezensac pendant Pentecôtavic, mêlant art, culture et esprit festayre du 21 au 25 mai 2026.

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Vic-Fezensac 32190 Gers Occitanie +33 5 62 64 89 63

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English :

A festive art trail in Vic-Fezensac during Pentecôtavic, combining art, culture and festive spirit from May 21 to 25, 2026.

L’événement Circuit des Arts Pentecôtavic Vic-Fezensac a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Armagnac et d’Artagnan