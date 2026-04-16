Vic-Fezensac

Pentecôtavic 2026: Soirée du vendredi soir

Centre ville Vic-Fezensac Gers

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

la journée et le week-end

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

La Féria de Pentecôtavic, promet quatre jours de fête sur le thème Vic fanfaronne avec concerts, défilés et animations pour tous. Venez vibrer dans une ambiance unique et festive !

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Centre ville Vic-Fezensac 32190 Gers Occitanie +33 6 79 77 32 33 pentecotavic32@orange.fr

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English :

The Féria de Pentecôtavic promises four days of festivities on the theme of Vic fanfaronne , with concerts, parades and entertainment for all. Come and enjoy a unique and festive atmosphere!

L’événement Pentecôtavic 2026: Soirée du vendredi soir Vic-Fezensac a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Armagnac et d’Artagnan