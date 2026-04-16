Pentecôtavic 2026: Journée des familles Vic-Fezensac
Pentecôtavic 2026: Journée des familles Vic-Fezensac lundi 25 mai 2026.
Vic-Fezensac
Pentecôtavic 2026: Journée des familles
Centre ville Vic-Fezensac Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 14:00:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
La Féria de Pentecôtavic, promet quatre jours de fête sur le thème Vic Fanfaronne avec concerts, défilés et animations pour tous. Venez vibrer dans une ambiance unique et festive !
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Centre ville Vic-Fezensac 32190 Gers Occitanie +33 6 79 77 32 33 pentecotavic32@orange.fr
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English :
The Féria de Pentecôtavic promises four days of festivities on the theme of Vic Fanfaronne , with concerts, parades and entertainment for all. Come and enjoy a unique and festive atmosphere!
L’événement Pentecôtavic 2026: Journée des familles Vic-Fezensac a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Armagnac et d’Artagnan
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