Circuit : éco-randonnée dans les jardins et prairies de Soisay, Manoir de Soisay, Belforêt-en-Perche
dimanche 20 septembre 2026 · Manoir de Soisay · Belforêt-en-Perche
Informations pratiques
Circuit : éco-randonnée dans les jardins et prairies de Soisay Dimanche 20 septembre, 17h15 Manoir de Soisay Orne
Durée 1h30, RDV 17h05 à l’entrée de la cour, prévoir chaussures de marche, réservation conseillée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
A la recherche de la flore et de la faune avec Joachim Cholet, coordinateur Biodiversité & Milieux naturels pour l’AFFO, Association Faune et Flore de l’Orne, timonier de l’Atlas des fleurs sauvages de l’Orne (2024), et Eric Martin, coprésident de l’AFFO
Manoir de Soisay La Perrière, 61360 Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche 61360 La Perrière Orne Normandie 06 61 42 51 87 http://www.soisay.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@soisay.fr »}] Dédié à l’art contemporain, ce manoir du XVIe s. propose la visite du manoir, des dépendances et d’oeuvres dans les jardins. Il accueille chaque été de jeunes diplômés d’art en résidence. route D931 Mortagne-Manners
A la recherche de la flore et de la faune avec Joachim Cholet, coordinateur Biodiversité & Milieux naturels pour l’AFFO, Association Faune et Flore de l’Orne, timonier de l’Atlas des fleurs sauvages…
© Aline Le Grand
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