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Circuit : éco-randonnée dans les jardins et prairies de Soisay, Manoir de Soisay, Belforêt-en-Perche

dimanche 20 septembre 2026 · Manoir de Soisay · Belforêt-en-Perche

Circuit : éco-randonnée dans les jardins et prairies de Soisay, Manoir de Soisay, Belforêt-en-Perche

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Manoir de Soisay
Adresse
La Perrière, 61360 Belforêt-en-Perche
Ville
61360 Belforêt-en-Perche
Département
Orne
Tarif
Durée 1h30, RDV 17h05 à l'entrée de la cour, prévoir chaussures de marche, réservation conseillée.

Circuit : éco-randonnée dans les jardins et prairies de Soisay Dimanche 20 septembre, 17h15 Manoir de Soisay Orne

Durée 1h30, RDV 17h05 à l’entrée de la cour, prévoir chaussures de marche, réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

A la recherche de la flore et de la faune avec Joachim Cholet, coordinateur Biodiversité & Milieux naturels pour l’AFFO, Association Faune et Flore de l’Orne, timonier de l’Atlas des fleurs sauvages de l’Orne (2024), et Eric Martin, coprésident de l’AFFO

Manoir de Soisay La Perrière, 61360 Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche 61360 La Perrière Orne Normandie 06 61 42 51 87 http://www.soisay.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@soisay.fr »}] Dédié à l’art contemporain, ce manoir du XVIe s. propose la visite du manoir, des dépendances et d’oeuvres dans les jardins. Il accueille chaque été de jeunes diplômés d’art en résidence. route D931 Mortagne-Manners
A la recherche de la flore et de la faune avec Joachim Cholet, coordinateur Biodiversité & Milieux naturels pour l’AFFO, Association Faune et Flore de l’Orne, timonier de l’Atlas des fleurs sauvages…

© Aline Le Grand

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