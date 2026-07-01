Exposition : à la croisée de la création contemporaine et du patrimoine, Manoir de Soisay, Belforêt-en-Perche

Informations pratiques

Exposition : à la croisée de la création contemporaine et du patrimoine 19 et 20 septembre Manoir de Soisay Orne

4€, gratuit <17 ans, 3€ pour visiteurs venus à pied ou à vélo. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 - 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition de Pauline d’Andigné et Tessa Perutz, Garance Corteville, artistes en résidence

Manoir de Soisay La Perrière, 61360 Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche 61360 La Perrière Orne Normandie 06 61 42 51 87 http://www.soisay.fr Dédié à l’art contemporain, ce manoir du XVIe s. propose la visite du manoir, des dépendances et d’oeuvres dans les jardins. Il accueille chaque été de jeunes diplômés d’art en résidence. route D931 Mortagne-Manners

Exposition des créations de Pauline d’Andigné et Tessa Perutz, Garance Corteville, artistes en résidence

© Hubert Raguet