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Exposition : à la croisée de la création contemporaine et du patrimoine, Manoir de Soisay, Belforêt-en-Perche

samedi 19 septembre 2026 · Manoir de Soisay · Belforêt-en-Perche

Exposition : à la croisée de la création contemporaine et du patrimoine, Manoir de Soisay, Belforêt-en-Perche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Manoir de Soisay
Adresse
La Perrière, 61360 Belforêt-en-Perche
Ville
61360 Belforêt-en-Perche
Département
Orne
Tarif
4€, gratuit <17 ans, 3€ pour visiteurs venus à pied ou à vélo.

Exposition : à la croisée de la création contemporaine et du patrimoine 19 et 20 septembre Manoir de Soisay Orne

4€, gratuit <17 ans, 3€ pour visiteurs venus à pied ou à vélo. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 - 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition de Pauline d’Andigné et Tessa Perutz, Garance Corteville, artistes en résidence

Manoir de Soisay La Perrière, 61360 Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche 61360 La Perrière Orne Normandie 06 61 42 51 87 http://www.soisay.fr Dédié à l’art contemporain, ce manoir du XVIe s. propose la visite du manoir, des dépendances et d’oeuvres dans les jardins. Il accueille chaque été de jeunes diplômés d’art en résidence. route D931 Mortagne-Manners
Exposition des créations de Pauline d’Andigné et Tessa Perutz, Garance Corteville, artistes en résidence

© Hubert Raguet

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