Exposition : vidéo installation d’Eugénie Touzé, Manoir de Soisay, Belforêt-en-Perche

Informations pratiques

Exposition : vidéo installation d’Eugénie Touzé 19 et 20 septembre Manoir de Soisay Orne

4€, gratuit <16 ans, 3€ par adulte pour les visiteurs venus à pied ou en vélo. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 - 2026-09-20T17:00:00+02:00

Installation en liaison avec l’histoire de la photographie

L’écriture de la lumière : prisme au coucher du soleil I Pièce vidéographique issue d’un voyage en Roumanie I Prémices du retour d’une résidence en Afrique du Sud I « La première tempête » filmée depuis la résidence de l’artiste en Normandie

Manoir de Soisay La Perrière, 61360 Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche 61360 La Perrière Orne Normandie 06 61 42 51 87 http://www.soisay.fr Dédié à l’art contemporain, ce manoir du XVIe s. propose la visite du manoir, des dépendances et d’oeuvres dans les jardins. Il accueille chaque été de jeunes diplômés d’art en résidence. route D931 Mortagne-Manners

Installation en liaison avec l’histoire de la photographie

© Eugénie Touzé