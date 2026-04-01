Circuit en Pays d’Orthe RDV Office de Tourisme Dax
Circuit en Pays d’Orthe RDV Office de Tourisme Dax vendredi 24 avril 2026.
Dax
Circuit en Pays d’Orthe
RDV Billetterie des Arènes Bd Paul Lasaosa Dax Landes
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 13:30:00
fin : 2026-04-24 19:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Ce pays, aux confins des Landes, dont les eaux des Gaves ont dessiné les frontières et dont les pierres ont écrit l’histoire, se veut aussi une terre de savoir-faire…
A découvrir entre le moulin de Bénesse-lès-Dax, avec sa recette de pastis landais, le monastère de Sorde-l’Abbaye avec son étonnante grange batelière (classé au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO) et l’atelier du dernier sabotier landais. .
RDV Billetterie des Arènes Bd Paul Lasaosa Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : Circuit en Pays d’Orthe
L’événement Circuit en Pays d’Orthe Dax a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Grand Dax
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