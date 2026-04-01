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Circuit en Pays d’Orthe RDV Office de Tourisme Dax

Circuit en Pays d’Orthe RDV Office de Tourisme Dax

Circuit en Pays d’Orthe RDV Office de Tourisme Dax vendredi 24 avril 2026.

Lieu : RDV Office de Tourisme

Adresse : 11 cours Foch

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif : 25 25 25 Tarif de base plein tarif

Dax

Circuit en Pays d’Orthe

RDV Billetterie des Arènes Bd Paul Lasaosa Dax Landes

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 13:30:00
fin : 2026-04-24 19:00:00

Date(s) :
2026-04-24

Ce pays, aux confins des Landes, dont les eaux des Gaves ont dessiné les frontières et dont les pierres ont écrit l’histoire, se veut aussi une terre de savoir-faire…
A découvrir entre le moulin de Bénesse-lès-Dax, avec sa recette de pastis landais, le monastère de Sorde-l’Abbaye avec son étonnante grange batelière (classé au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO) et l’atelier du dernier sabotier landais.   .

RDV Billetterie des Arènes Bd Paul Lasaosa Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 

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English : Circuit en Pays d’Orthe

L’événement Circuit en Pays d’Orthe Dax a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Grand Dax

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