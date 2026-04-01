Projection du film Nous Cinéma Le Grand Club Dax

Dax

Projection du film Nous

Cinéma Le Grand Club 11 avenue Sablar Dax Landes

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 19:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Un film d’Anthony Martin consacré aux groupe folklorique les Gouyats de l’Adou, une aventure humaine qui dure depuis 60 ans.

Ce film raconte l’histoire humaine des échassiers landais , des jeunes (ville ou campagne) qui trouvent une identité dans le groupe, l’apprentissage des échasses, de la danse et de la rigueur, l’amitié, la transmission et la fierté de représenter les traditions landaises.

Après la projection, rencontre avec le réalisateur. .

Cinéma Le Grand Club 11 avenue Sablar Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Projection du film Nous

L’événement Projection du film Nous Dax a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Grand Dax