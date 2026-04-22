Visite guidée Apiculteur d’un jour RDV Maison de la Barthe Dax
Visite guidée Apiculteur d’un jour RDV Maison de la Barthe Dax mercredi 22 avril 2026.
Dax
Visite guidée Apiculteur d’un jour
RDV Maison de la Barthe Allée des Déportés Dax Landes
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Vêtu de la tenue du parfait apiculteur , cape blanche et coiffe grillagée, approchez sans crainte des abeilles, pour découvrir le travail de la ruche et déguster ses produits… .
RDV Maison de la Barthe Allée des Déportés Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée Apiculteur d’un jour
L’événement Visite guidée Apiculteur d’un jour Dax a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Grand Dax
À voir aussi à Dax (Landes)
- Découverte et initiation course landaise Parc Théodore Denis Dax 22 avril 2026
- Visite guidée Manufacture Castex RDV Office de Tourisme Dax 23 avril 2026
- Visite guidée Corrida RDV Entrée principale des arènes Dax 23 avril 2026
- Sortie pédestre RDV place de la Chalosse Dax 23 avril 2026
- Projection du film Nous Cinéma Le Grand Club Dax 23 avril 2026