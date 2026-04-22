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Visite guidée Apiculteur d’un jour RDV Maison de la Barthe Dax

Visite guidée Apiculteur d’un jour RDV Maison de la Barthe Dax

Visite guidée Apiculteur d’un jour RDV Maison de la Barthe Dax mercredi 22 avril 2026.

Lieu : RDV Maison de la Barthe

Adresse : Allée des Déportés

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Dax

Visite guidée Apiculteur d’un jour

RDV Maison de la Barthe Allée des Déportés Dax Landes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Vêtu de la tenue du parfait apiculteur , cape blanche et coiffe grillagée, approchez sans crainte des abeilles, pour découvrir le travail de la ruche et déguster ses produits…   .

RDV Maison de la Barthe Allée des Déportés Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 

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English : Visite guidée Apiculteur d’un jour

L’événement Visite guidée Apiculteur d’un jour Dax a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Grand Dax

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