Circuit « Fort d’Issy : La ville de demain », Fort d’Issy-les-Moulineaux, Issy-les-Moulineaux
samedi 19 septembre 2026 · Fort d'Issy-les-Moulineaux · Issy-les-Moulineaux
Informations pratiques
Circuit « Fort d’Issy : La ville de demain » Samedi 19 septembre, 18h00 Fort d’Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Visite guidée par Alex Lapinte qui vous donne rendez-vous devant l’école Justin Oudin, à l’intersection de la rue du Fort et de l’allée Lucie Aubrac.
Sur les hauteurs d’Issy-les-Moulineaux, l’ancien fort militaire de la ville a été transformé en écoquartier connecté où vivent désormais un peu plus de 3 500 habitants. Des appartements à la piscine “ Feng shui “, des jardins partagés aux écoles, tout est pensé pour préparer la ville de demain !
Fort d’Issy-les-Moulineaux Rue du fort, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 23 87 00 »}] Sur les hauteurs d’Issy-les-Moulineaux, l’ancien fort militaire de la ville a été transformé en écoquartier connecté où vivent désormais un peu plus de 3 500 habitants. Des appartements à la piscine “ Feng shui “, des jardins partagés aux écoles, tout est pensé pour préparer la ville de demain !
Circuit
© Guilhem Vellut
À voir aussi à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
- Cinéma en plein air aux Epinettes – rue de l’Egalité, La Halle des Épinettes, Issy-les-Moulineaux 11 septembre 2026
- Réalité Virtuelle, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux 12 septembre 2026
- La réplique s’explique ! Le songe d’une nuit d’été – W. Shakespeare, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux 12 septembre 2026
- Réalité Virtuelle, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux 13 septembre 2026
- À l’art découverte : La révolution photographique – un outil magique, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux 16 septembre 2026