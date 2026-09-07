Circuit « Fort d’Issy : La ville de demain », Fort d’Issy-les-Moulineaux, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Circuit « Fort d’Issy : La ville de demain » Samedi 19 septembre, 18h00 Fort d’Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Visite guidée par Alex Lapinte qui vous donne rendez-vous devant l’école Justin Oudin, à l’intersection de la rue du Fort et de l’allée Lucie Aubrac.

Sur les hauteurs d’Issy-les-Moulineaux, l’ancien fort militaire de la ville a été transformé en écoquartier connecté où vivent désormais un peu plus de 3 500 habitants. Des appartements à la piscine “ Feng shui “, des jardins partagés aux écoles, tout est pensé pour préparer la ville de demain !

Fort d’Issy-les-Moulineaux Rue du fort, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 23 87 00 »}] Sur les hauteurs d’Issy-les-Moulineaux, l’ancien fort militaire de la ville a été transformé en écoquartier connecté où vivent désormais un peu plus de 3 500 habitants. Des appartements à la piscine “ Feng shui “, des jardins partagés aux écoles, tout est pensé pour préparer la ville de demain !

Circuit

© Guilhem Vellut