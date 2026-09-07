Circuit « Ile Saint-Germain : de la tour Dubuffet à la place Saint-Germain », Parc départemental de l’Île Saint-Germain – La Tour aux figures, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Circuit « Ile Saint-Germain : de la tour Dubuffet à la place Saint-Germain » Samedi 19 septembre, 10h00 Parc départemental de l’Île Saint-Germain – La Tour aux figures Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Pour cette visite conduite par Pascale Maestracci, rendez-vous au pied de la Tour aux figures. La promenade se fera en traversant le parc et en continuant jusqu’à la place Saint-Germain. L’histoire de cette zone se déroule sur plusieurs siècles avec des bâtiments emblématiques qui vont d’une annexe de l’Exposition universelle de 1857 à celui du grand architecte Jean Nouvel mais aussi des maisons caractéristiques ainsi que des témoignages d’anciens Isséens.

Parc départemental de l’Île Saint-Germain – La Tour aux figures 170 Quai de la Bataille de Stalingrad, 92130 Issy-les-Moulineaux, France Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France 0155959892 https://www.hauts-de-seine.fr/le-parc-de-lile-saint-germain [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 23 87 00 »}] Imaginée par Jean Dubuffet en 1967 et construite entre 1986 et 1988, La Tour aux figures est une sculpture monumentale emblématique de l’art contemporain.

Cette première commande publique faite à Jean Dubuffet par l’État en 1983 a été inaugurée en 1988. La Tour aux figures est une sculpture monumentale . Sa hauteur impressionnante de vingt-quatre mètres et son espace intérieur le Gastrovolve, un labyrinthe ascensionnel, en font une œuvre d’art exceptionnelle.

Cette sculpture, installée au cœur du parc départemental de l’Ile Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux, se visite à nouveau depuis septembre 2020, en visite guidée uniquement. Un espace d’accueil, accessible aux personnes à mobilité réduite, a également été créé pour permettre à tous de découvrir la tour. C’est également le lieu de départ des visites de la tour. En voiture, accès place Jean-Monnet Attention : peu de places de stationnement. RER : Ligne C, station Issy-Val-de-Seine. Tramway : T2 station Les Moulineaux ou Issy-Val-de-Seine. Bus : 39 – 123 – 126 – 189.

Circuit

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