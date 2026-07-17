[Circuit] Patrimoine en danger : saurez-vous trouver le(s) pigeonnier(s) menacé(s) ?, Parking esplanade du port, Auvillar

Informations pratiques

[Circuit] Patrimoine en danger : saurez-vous trouver le(s) pigeonnier(s) menacé(s) ? Samedi 19 septembre, 14h00 Parking esplanade du port Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 participants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Circuit à vélo de 40 km, destiné aux cyclistes confirmés ou équipés d’un vélo à assistance électrique.

Au fil du parcours, découvrez un patrimoine riche et varié : l’église et le château de Flamarens, les constructions en adobe, le moulin de Gâches, le grand chêne de la ferme Delpech, l’allée de pins du haut de Dunes et la tour Chappe de Saint-Loup.

Départ depuis le parking de l’esplanade du port.

Parking esplanade du port Esplanade du port, 82340 Auvillar Auvillar 82340 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0637947338 »}, {« type »: « email », « value »: « visite.auvillar82@gmail.com »}]

Circuit vélo de 40 km pour cyclistes confirmés ou équipés d’un vélo à assistance électrique.

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