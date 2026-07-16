Visite commentée du coeur historique de la cité, Musée du Vieil Auvillar, Auvillar

Informations pratiques

Visite commentée du coeur historique de la cité Samedi 19 septembre, 15h00 Musée du Vieil Auvillar Tarn-et-Garonne

Tarif : 5€ par personne. Gratuit pour les moins de 12 ans. Rendez-vous devant le musée d’Auvillar, rue du château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Découverte du cœur historique de la cité

Rendez-vous devant le musée d’Auvillar, rue du Château.

En compagnie d’un guide passionné, partez à la découverte des principaux lieux et monuments remarquables d’Auvillar : la tour-porche de l’Horloge et sa toiture à la Mansart, l’église Saint-Pierre magnifiquement restaurée, la halle aux grains et ses élégantes colonnes, l’esplanade du château offrant un point de vue imprenable sur la vallée de la Garonne, ainsi que l’Office de tourisme des Deux Rives, installé dans l’ancien couvent des Ursulines.

Au fil de cette visite, le patrimoine et l’histoire de la cité n’auront plus de secrets pour vous.

Musée du Vieil Auvillar Rue du Chateau, 82340 Auvillar, France Auvillar 82340 Tarn-et-Garonne Occitanie +33782866615 https://auvillar.museum https://www.facebook.com/musee.vieil.auvillar La place d’Auvillar qui entoure la halle, présente un curieux plan triangulaire et forme un ensemble de maisons à arcades. Ce centre constitue, avec sa halle, un exemple des plus caractéristiques d’architecture gasconne des XVIIe et XVIIIe siècles. Fermé en décembre et janvier.

Découverte du cœur historique de la cité

© Amis du Vieil Auvillar