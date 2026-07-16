Randonnée pédestre, Musée du Vieil Auvillar, Auvillar

Informations pratiques

Randonnée pédestre Dimanche 20 septembre, 09h00 Musée du Vieil Auvillar Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Randonnée pédestre de 8 km au départ du musée du Vieil Auvillar.

Rendez-vous devant le musée.

Musée du Vieil Auvillar Rue du Chateau, 82340 Auvillar, France Auvillar 82340 Tarn-et-Garonne Occitanie +33782866615 https://auvillar.museum https://www.facebook.com/musee.vieil.auvillar [{« type »: « phone », « value »: « 0637947338 »}, {« type »: « email », « value »: « visite.auvillar82@gmail.com »}] La place d’Auvillar qui entoure la halle, présente un curieux plan triangulaire et forme un ensemble de maisons à arcades. Ce centre constitue, avec sa halle, un exemple des plus caractéristiques d’architecture gasconne des XVIIe et XVIIIe siècles. Fermé en décembre et janvier.

Randonnée pédestre de 8km.

© Mairie d’Auvillar