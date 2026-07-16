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Randonnée pédestre, Musée du Vieil Auvillar, Auvillar

dimanche 20 septembre 2026 · Musée du Vieil Auvillar · Auvillar

Randonnée pédestre, Musée du Vieil Auvillar, Auvillar

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée du Vieil Auvillar
Adresse
Rue du Chateau, 82340 Auvillar, France
Ville
82340 Auvillar
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
Gratuit. Sur réservation.

Randonnée pédestre Dimanche 20 septembre, 09h00 Musée du Vieil Auvillar Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Randonnée pédestre de 8 km au départ du musée du Vieil Auvillar.
Rendez-vous devant le musée.

Musée du Vieil Auvillar Rue du Chateau, 82340 Auvillar, France Auvillar 82340 Tarn-et-Garonne Occitanie +33782866615 https://auvillar.museum https://www.facebook.com/musee.vieil.auvillar [{« type »: « phone », « value »: « 0637947338 »}, {« type »: « email », « value »: « visite.auvillar82@gmail.com »}] La place d’Auvillar qui entoure la halle, présente un curieux plan triangulaire et forme un ensemble de maisons à arcades. Ce centre constitue, avec sa halle, un exemple des plus caractéristiques d’architecture gasconne des XVIIe et XVIIIe siècles. Fermé en décembre et janvier.
Randonnée pédestre de 8km.

© Mairie d’Auvillar

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