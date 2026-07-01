Exposition : le verre dans tous ses éclats, Office de tourisme des Deux Rives, Auvillar

Informations pratiques

Exposition : le verre dans tous ses éclats 18 – 20 septembre Office de tourisme des Deux Rives Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une exposition vibrante et colorée réunit huit artisans d’art, artistes, verriers et vitraillistes, qui présentent leurs univers poétiques à travers des œuvres insolites réalisées selon différentes techniques.

Cette riche palette permettra de découvrir le soufflage de verre, le vitrail, la dalle de verre ou mosaïque, la technique du verre fusionné, ainsi que le verre au chalumeau. Pièces surprenantes, tableaux mêlant émaux, plantes et écritures : autant de créations qui inviteront les visiteurs à explorer toute la diversité du verre.

Cette thématique fait écho aux vitraux de la chapelle jouxtant l’office de tourisme d’Auvillar, où se tient l’exposition.

Des panneaux retraceront l’histoire des différents métiers de la verrerie, celle des vitraux en dalle de verre de la chapelle, ainsi que l’histoire du vitrail depuis le Moyen Âge.

Office de tourisme des Deux Rives 4-6 Rue du Couvent, 82340 Auvillar Auvillar 82340 Tarn-et-Garonne Occitanie 0563398982 http://officedetourismedesdeuxrives.fr Les secrets de Garonne :

une nature à découvrir

Le patrimoine en Deux Rives, c’est aussi un patrimoine naturel.

Sur les bords de Garonne, le boisement des trois rivières présente une mosaïque d’habitats naturels qui abrite de nombreuses espèces. Deux des affluents que sont le Sirech et l’Arrats se jettent ici dans le fleuve Garonne.

En parcourant ce sentier pédagogique, qui vient d’être crée, vous découvrirez la faune et la flore locales à travers des panneaux explicatifs et ludiques qui jalonnent ce parcours adapté à toute la famille (2,6 km aller-retour). parking au départ du circuit. Information à l’office de tourisme d’ Auvillar ou de Valence.

Une exposition vibrante et colorée : 8 artisans d’art, artistes, verriers et vitraillistes, vous présentent leurs univers poétiques, avec des œuvres insolites réalisées selon des techniques Une qui…

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