CIRCUIT PATRIMOINE pédestre « spécial Edmond Edmont », hôtel de ville 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise, Saint-Pol-sur-Ternoise

Informations pratiques

CIRCUIT PATRIMOINE pédestre « spécial Edmond Edmont » Samedi 19 septembre, 14h00 hôtel de ville 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise Pas-de-Calais

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Arrêt aux panneaux réalisés par l’Agence Régionale de la Langue Picarde qui retracent la vie d’Edmond Edmont. Passage par les lieux où il a vécu et description des actions municipales qu’il a pu mener.

hôtel de ville 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise place de l’hôtel de ville, 62130 Saint Pol sur Ternoise Saint-Pol-sur-Ternoise 62130 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0789081564 http://www.saintpolsurternoise!.fr circuit composé de 6 panneaux parkings

Arrêt aux panneaux réalisés par l’Agence Régionale de la Langue Picarde qui retracent la vie d’Edmond Edmont. Passage par les lieux où il a vécu et description des actions municipales qu’il a pu…

service patrimoine culturel – ville de Saint Pol sur Ternoise