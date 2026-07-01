exposition des ouvrages d’Edmond Edmont, centre socio-cultutrel Picot, Saint-Pol-sur-Ternoise

Informations pratiques

exposition des ouvrages d’Edmond Edmont 19 et 20 septembre centre socio-cultutrel Picot Pas-de-Calais

limité à 15 personnes, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Exposition des ouvrages d’Edmond EDMONT

Présentation du conte « le loup et les petits cabris » récolté par E Edmont, réalisée par les élèves en temps périscolaire

visite libre ou commentée des collections Musée de France abritées dans la salle de lecture de la bibliothèque et de deux salles à l’étage

centre socio-cultutrel Picot 20 rue oscar Ricque 62130 SAINT POL SUR TERNOISE Saint-Pol-sur-Ternoise 62130 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0789081564 fonds patrimoniaux municipaus : histoire loclae, journaux, … parkings, accès handicapés, ascenseur

Exposition des ouvrages d’Edmond EDMONT

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