exposition de François SYLVAND, musée municipal Danvin, Saint-Pol-sur-Ternoise

Informations pratiques

exposition de François SYLVAND 19 et 20 septembre musée municipal Danvin Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le peintre savoyard François Sylvand s’est installé à Pont-Rémy il y a une douzaine d’années, attiré par le climat et les lumières. il présente pour la première fois ses oeuvres au musée Danvin de Saint Pol sur Ternoise du 16/09 au 11/10/2026

musée municipal Danvin chapelle des Soeurs Noires, rue Oscar Ricque Saint-Pol-sur-Ternoise 62130 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0789081564 chapelle des Soeurs Noires, MH

XVII e siècle parking, escaliers

Le peintre savoyard François Sylvand s’est installé à Pont-Rémy il y a une douzaine d’années, attiré par le climat et les lumières. il présente pour la première fois ses oeuvres au musée Danvin de du…

©SERVICE PATRIMOINE CULTUREL- VILLE DE SAINT POL SUR TERNOISE