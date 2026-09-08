Circuit : randonnée de chant et de pierre, Porte-Horloge, Vire

Informations pratiques

Circuit : randonnée de chant et de pierre Dimanche 20 septembre, 14h30 Porte-Horloge Calvados

Durée 2h30, RDV porte-horloge.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En 2023, les associations La Loure et Le Labomylette ont lancé l’opération Granit–Mémoire de pierre. Croisant l’enquête orale et la création photographique, elles révèlent une histoire riche autour de l’activité d’extraction et de taille du granit dans la région à cheval entre Manche et Calvados autour de Saint-Michel-de-Montjoie, Champ-du-Boult, Le Gast, Vire…

En lien avec l’exposition présentée tout au long de l’été et lors des Journées européennes du patrimoine à la Porte-Horloge sur cette thématique, nous proposons une randonnée de chant et de pierre, au cœur de Vire. Celle-ci associe un parcours commenté sur des lieux de l’activité granitière et sur la place du granit à Vire, et une déambulation en chansons et en musique au rythme des répertoires de tradition orale recueillis par La Loure en Normandie.

Porte-Horloge Place du 6 juin 1944, 14500 Vire Normandie Vire 14500 Calvados Normandie 02 31 66 28 50 https://www.paysdevire-normandie-tourisme.fr/ https://www.facebook.com/paysdevire;https://www.instagram.com/paysdevire [{« link »: « https://laloure.org/ »}, {« link »: « https://lelabomylette.blogspot.com/ »}, {« link »: « https://granitmemoiredepierre.blogspot.com/ »}] Entre la haute vallée de la Sée et le sud du Bocage Virois, le granit a longtemps rythmé la vie d’un territoire : extraction, taille, construction, monuments… Aujourd’hui, cette activité multiséculaire est quasiment éteinte, concurrencée par des productions mondiales à bas coût. Cette exposition, portée par les associations La Loure et Le Labomylette, ainsi que l’Office de Tourisme du Pays de Vire et la Ville de Vire, la fait revivre à travers photographies et paroles d’habitants.

Les clichés de Stéphane Janou, des années 1998–2003 à aujourd’hui, témoignent d’une culture singulière, en perpétuel enrichissement. Des objets du Parc-musée du Granit de Saint-Michel-de-Montjoie complètent le parcours. Parking à proximité, non accessible aux PMR.

En 2023, les associations [La Loure](https://laloure.org/) et [Le Labomylette](https://lelabomylette.blogspot.com/) ont lancé l’opération [Granit–Mémoire de Croisant l’enquête orale et la création de…

©Stéphane Janou