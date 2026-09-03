AGENDA · Viré
Marcher pour Octobre Rose Le Moulin Gandin Viré
samedi 19 septembre 2026 · Le Moulin Gandin · Viré
Informations pratiques
🌸 Samedi 19 septembre – RDV au Moulin Gandin à Viré pour la Marche Nature Solidaire Octobre Rose !
🚶♀️ Une randonnée ouverte à tous.
3 parcours pour allier nature, convivialité et soutien à la lutte contre le cancer du sein :
– 1 km sentier nature pédagogique et immersif (gratuit)
– 5 km
– 10km
✨ Sur place :
– Expo photos
– Village Rose avec animations bien-être et stand d’informations
– Food Trucks
Les bénéfices seront reversés à des associations de lutte contre le cancer.
À voir aussi à Viré (Saône-et-Loire)
- Exposition : granit, mémoire de pierre, Porte-Horloge, Vire 19 septembre 2026
- Démonstration : visite des ateliers de fabrication Guy Degrenne, Vire Normandie, Vire 19 septembre 2026
- Circuit : randonnée de chant et de pierre, Porte-Horloge, Vire 20 septembre 2026
- 25e Printemps du cru Viré-Clessé Au coeur des villages Viré 17 avril 2027