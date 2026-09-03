Marcher pour Octobre Rose Le Moulin Gandin Viré

Informations pratiques

🌸 Samedi 19 septembre – RDV au Moulin Gandin à Viré pour la Marche Nature Solidaire Octobre Rose !

🚶‍♀️ Une randonnée ouverte à tous.

3 parcours pour allier nature, convivialité et soutien à la lutte contre le cancer du sein :

– 1 km sentier nature pédagogique et immersif (gratuit)

– 5 km

– 10km

✨ Sur place :

– Expo photos

– Village Rose avec animations bien-être et stand d’informations

– Food Trucks

Les bénéfices seront reversés à des associations de lutte contre le cancer.