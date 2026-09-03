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AGENDA · Viré

Marcher pour Octobre Rose Le Moulin Gandin Viré

samedi 19 septembre 2026 · Le Moulin Gandin · Viré

Marcher pour Octobre Rose Le Moulin Gandin Viré

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
08:00
Heure de fin
13:00
Lieu
Le Moulin Gandin
Adresse
24, rue des 2 moulins
Ville
71260 Viré
Département
Saône-et-Loire
Tarif
5

🌸 Samedi 19 septembre – RDV au Moulin Gandin à Viré pour la Marche Nature Solidaire Octobre Rose !
🚶‍♀️ Une randonnée ouverte à tous.

3 parcours pour allier nature, convivialité et soutien à la lutte contre le cancer du sein :
– 1 km sentier nature pédagogique et immersif (gratuit)
– 5 km
– 10km

✨ Sur place :
– Expo photos
– Village Rose avec animations bien-être et stand d’informations
– Food Trucks

Les bénéfices seront reversés à des associations de lutte contre le cancer.

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