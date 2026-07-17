Circuit : sur les pas de Jules Durand 2, Cimetière Sainte-Marie, Le Havre

Informations pratiques

Circuit : sur les pas de Jules Durand 2 Dimanche 20 septembre, 10h30 Cimetière Sainte-Marie Seine-Maritime

Durée 2h, réservation conseillée, RDV devant la porte du cimetière en face de la marbrerie rue du 329e Régiment d’Infanterie, 60 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Visite commentée au départ du monument à Jules Durand, au cimetière Sainte Marie, puis de la clinique syndicale du Dr Houdeville, de la Maison du Peuple et du Cercle Franklin, où se trouve un buste de Jules Durand.

A l’occasion du centenaire de la mort de Jules Durand, déambulation partant de sa tombe et débouchant dans les lieux qu’il a fréquentés, avec, en toile de fond, l’histoire de cet homme injustement condamné à mort en 1910 parce qu’il était secrétaire du syndicat des dockers charbonniers du Havre.

Guide: John Barzman, président des Amis de Jules Durand et professeur d’histoire, en présence de syndicalistes dockers.

Cimetière Sainte-Marie 2 rue Eugène Landoas, 76620 Le Havre Le Havre 76600 Tourneville Seine-Maritime Normandie 02 35 44 83 71 http://www.lehavre.fr [{« type »: « email », « value »: « lesamisdejulesdurand@orange.fr »}] Cimetière paysager du milieu du XIXe s. retraçant l’histoire de la ville à travers les monuments funéraires, érigée en mausolées. Plusieurs monuments rendent hommage aux naufragés et sauveteurs rappelant la vocation maritime de la ville. Des sépultures, véritables mausolées accueillent des dynasties d’armateurs et d’industriels. plusieurs grands noms de la politique y reposent comme Jules Siegfried ou René Coty. La plupart des personnes qui ont fait l’histoire de la ville et du port dans les domaines économique, politique, littéraire, artistique. Un carré militaire a été aménagé où figurent deux héros havrais : l’aviateur Gabriel Guerin (1918) et Jean Maridor (1944). Le cimetière accueille de nombreux espaces dédiés aux militaires Français, Belges et Allemands ainsi que des carrés du Commonwealth. Le monument à Jules Durand, dans le cimetière Sainte Marie, fut érigé en 1931, grâce à une souscription, sur la tombe où son corps avait été déposé après une immense procession en sa mémoire en février 1926.

Visite guidée au départ du monument à Jules Durand, puis de la clinique syndicale du Dr Houdeville, de la Maison du Peuple et du Cercle Franklin, où se trouve un buste de Jules Durand.

©Les Amis de Jules Durand