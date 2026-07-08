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Soirée barbecue La Grande École Le Havre

jeudi 23 juillet 2026 · La Grande École · Le Havre

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La Grande École
Adresse
6 Rue Gustave Lennier
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Soirée barbecue

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Soirée BBQ au brasero La Grande École

Quand le brasero s’allume, c’est toute l’ambiance de La Grande École qui prend vie.
On vous donne rendez-vous pour une soirée barbecue conviviale autour du feu, avec une sélection spéciale BBQ pensée pour l’occasion belles pièces à griller, produits de saison… le tout dans une atmosphère chaleureuse et détendue.

Que ce soit entre amis ou en famille, venez profiter d’un moment simple, festif et généreux, un verre à la main, au rythme des flammes.   .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08  contact@la-grande-ecole.com

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English : Soirée barbecue

L’événement Soirée barbecue Le Havre a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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