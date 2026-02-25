Sortie nature Découverte de la biodiversité du lac de Montgeon Le Havre

Sortie nature Découverte de la biodiversité du lac de Montgeon

Côté Ouest du grand lac Parc de Montgeon Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-07-08 14:00:00

2026-07-08

Depuis la végétalisation des berges du lac de Montgeon, cette étendue d’eau accueille toute une faune qui a pu se développer dans ce milieu naturel aquatique grenouilles, crapauds, tritons, oiseaux, libellules et autres insectes aquatiques. Venez (re)découvrir ce lieu qui regorge de vie.

Durée 2h

Matériel nécessaire chaussures et tenue adaptées

Animation sous réserve des conditions météorologiques

Réservation obligatoire au 02 35 19 45 45 ou sur lehavre.fr/que-faire-au-havre .

