Sortie nature Découverte de la biodiversité du lac de Montgeon Le Havre

Sortie nature Découverte de la biodiversité du lac de Montgeon
Côté Ouest du grand lac Parc de Montgeon Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-07-08 14:00:00
2026-07-08
Depuis la végétalisation des berges du lac de Montgeon, cette étendue d’eau accueille toute une faune qui a pu se développer dans ce milieu naturel aquatique grenouilles, crapauds, tritons, oiseaux, libellules et autres insectes aquatiques. Venez (re)découvrir ce lieu qui regorge de vie.
Durée 2h
Matériel nécessaire chaussures et tenue adaptées
Animation sous réserve des conditions météorologiques
Réservation obligatoire au 02 35 19 45 45 ou sur lehavre.fr/que-faire-au-havre .
