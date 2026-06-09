Un Été Au Havre Atelier créatif Corallium (6+ ans) Place Auguste Perret Le Havre mercredi 8 juillet 2026.

Le Havre

Un Été Au Havre Atelier créatif Corallium (6+ ans)

Place Auguste Perret Maison de l’Été Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08

En famille, créez une sculpture où fourmilleront coquillages, végétaux et animaux des mers. L’artiste Charlotte Huard vous guidera à travers des techniques d’empreintes, de modelage et de moulage pour réaliser votre propre décor marin.

Animé par l’artiste Charlotte Huard, créatrice de l’oeuvre Corallium

Public Familles

À partir de 6 ans

Accompagnement obligatoire d’un adulte prévoir une tenue salissante

Durée 1h30 .

Place Auguste Perret Maison de l’Été Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

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English : Un Été Au Havre Atelier créatif Corallium (6+ ans)

L’événement Un Été Au Havre Atelier créatif Corallium (6+ ans) Le Havre a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie