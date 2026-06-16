Visite Dans la tête des créateurs Au cœur des bêtes et des sons Place du Vieux Marché Le Havre vendredi 3 juillet 2026.

Le Havre

Visite Dans la tête des créateurs Au cœur des bêtes et des sons

Place du Vieux Marché Muséum d’Histoire Naturelle Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 11:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-05

Depuis maintenant plus de 10 ans, David et Vincent créent une collection unique d’arthropodes géants entièrement composés de pièces mécaniques extraites d’instruments de musique mis au rebut qui voyagent à travers l’Europe.

Durant une trentaine de minutes, les artistes reviendront sur la création de leurs pièces et le cheminement qui a fait naître ces animaux singuliers de l’idée initiale à l’apparition des formes, jusqu’à leur transformation en arthropodes géants. Ils évoqueront les étapes de fabrication, les choix d’instruments, les essais, les détours, ainsi que les imprévus et anecdotes du processus de création. Ils aborderont également l’intention des œuvres et les réflexions qui les traversent, notamment autour du lien entre image et musique, où son, rythme et résonances occupent une place essentielle.

Un moment pour découvrir autrement l’exposition et entrer dans les coulisses d’un univers où formes, sons et imaginaires se répondent. .

Place du Vieux Marché Muséum d’Histoire Naturelle Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 41 37 28 museum@lehavre.fr

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English : Visite Dans la tête des créateurs Au cœur des bêtes et des sons

L’événement Visite Dans la tête des créateurs Au cœur des bêtes et des sons Le Havre a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie