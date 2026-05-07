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Visite enfants Monet au Havre MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Visite enfants Monet au Havre MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre samedi 20 juin 2026.

Lieu : MuMa Musée d'art moderne André Malraux

Adresse : 2 Boulevard Clemenceau

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Le Havre

Visite enfants Monet au Havre

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-18 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05

Croquer Monet, Visite dessinée

Partons ensemble, crayon à la main, à la rencontre du jeune Claude Monet ! Le temps d’une visite… dessinée, tu pourras regarder, observer, t’exprimer sur les œuvres. Mais aussi les dessiner pour mieux les comprendre… et ainsi te glisser dans la peau de ce grand artiste.
Une visite à faire sans les parents !

De 7 à 13 ans Durée 1h30
Cette visite se fait sans les parents !
Réservation obligatoire   .

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62 

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English : Visite enfants Monet au Havre

L’événement Visite enfants Monet au Havre Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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