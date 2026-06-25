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L’Explorateur Course d’orientation au parc de Rouelles Le Havre

L’Explorateur Course d’orientation au parc de Rouelles Le Havre jeudi 23 juillet 2026.

Adresse
Parc de Rouelles
Ville
76290 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Le Havre

L’Explorateur Course d’orientation au parc de Rouelles

Parc de Rouelles Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Devenez un véritable explorateur en allant d’une balise à l’autre sur un parcours défini dans un lieu de nature. Ouvrez l’œil, car celles-ci pourraient bien être dissimulées. Ce défi passionnant teste non seulement votre rapidité, mais aussi votre capacité à lire une carte et à planifier votre chemin. La course d’orientation ouvre la porte à une expérience enrichissante.

Lieu de rendez-vous précisé au moment de l’inscription.
Réservation au 07 83 32 13 23   .

Parc de Rouelles Le Havre 76290 Seine-Maritime Normandie +33 7 83 32 13 23  contact@touchesdhistoire.fr

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English : L’Explorateur Course d’orientation au parc de Rouelles

L’événement L’Explorateur Course d’orientation au parc de Rouelles Le Havre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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