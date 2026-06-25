L’Explorateur Course d’orientation au parc de Rouelles Le Havre jeudi 23 juillet 2026.

Le Havre

L’Explorateur Course d’orientation au parc de Rouelles

Parc de Rouelles Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Devenez un véritable explorateur en allant d’une balise à l’autre sur un parcours défini dans un lieu de nature. Ouvrez l’œil, car celles-ci pourraient bien être dissimulées. Ce défi passionnant teste non seulement votre rapidité, mais aussi votre capacité à lire une carte et à planifier votre chemin. La course d’orientation ouvre la porte à une expérience enrichissante.

Lieu de rendez-vous précisé au moment de l’inscription.

Réservation au 07 83 32 13 23 .

Parc de Rouelles Le Havre 76290 Seine-Maritime Normandie +33 7 83 32 13 23 contact@touchesdhistoire.fr

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English : L’Explorateur Course d’orientation au parc de Rouelles

L’événement L’Explorateur Course d’orientation au parc de Rouelles Le Havre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie