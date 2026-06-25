L’Explorateur Course d’orientation au parc de Rouelles Le Havre
L’Explorateur Course d’orientation au parc de Rouelles Le Havre jeudi 23 juillet 2026.
Le Havre
L’Explorateur Course d’orientation au parc de Rouelles
Parc de Rouelles Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Devenez un véritable explorateur en allant d’une balise à l’autre sur un parcours défini dans un lieu de nature. Ouvrez l’œil, car celles-ci pourraient bien être dissimulées. Ce défi passionnant teste non seulement votre rapidité, mais aussi votre capacité à lire une carte et à planifier votre chemin. La course d’orientation ouvre la porte à une expérience enrichissante.
Lieu de rendez-vous précisé au moment de l’inscription.
Réservation au 07 83 32 13 23 .
Parc de Rouelles Le Havre 76290 Seine-Maritime Normandie +33 7 83 32 13 23 contact@touchesdhistoire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’Explorateur Course d’orientation au parc de Rouelles
L’événement L’Explorateur Course d’orientation au parc de Rouelles Le Havre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)
- Œuvre participative Carton pixel — Impression XL MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre 30 juin 2026
- Atelier Crochet Initiation Calice & Mandibule Le Havre 30 juin 2026
- Atelier créatif Fusing 3h Atelier Chouette Verre Le Havre 1 juillet 2026
- Atelier Entrez dans l’atelier d’Anima (Ex) Musica Place du Vieux Marché Le Havre 1 juillet 2026
- Minute patrimoine Entracte au théâtre Le Havre 1 juillet 2026