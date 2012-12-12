Circuit touristique Plus Belle La Vie, encore plus belle Rues du vieux village Allauch
Circuit touristique Plus Belle La Vie, encore plus belle Rues du vieux village Allauch samedi 30 mai 2026.
Allauch
Circuit touristique Plus Belle La Vie, encore plus belle
Samedi 30 mai 2026.
A 14h30. Rues du vieux village Rues du vieux Village Allauch Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Durée de la visite 1h15
Rendez-vous un quart d’heure avant la visite à la Maison du Tourisme.
Tout public.
Officiellement sélectionnée pour servir de décor naturel pour le retour de la série Plus Belle la vie, encore plus belle, la Ville d’Allauch accueille depuis le mois d’octobre 2023 les tournages en extérieur de la célèbre série qui a fait son grand retour à l’écran sur TF1, depuis le 8 janvier 2024. Plusieurs jours par mois, l’authentique place de l’Hôtel de ville, typiquement provençale, sert de décor naturel et se transforme en Place du Mistral avec son fameux bar en toile de fond.
Déjà reconnue pour son dynamisme avec des projets en adéquation avec son histoire, ses racines et son identité, c’est dans le cadre de son développement touristique autour de la série à succès que la Municipalité a décidé de proposer ce tout nouveau circuit touristique qui vous amènera à la découverte des lieux de tournage.
Du cabinet médical, au salon de coiffure, de la quincaillerie (place du Docteur Joseph Chevillon) au commissariat (Place Pierre Bellot) reconstitués dans le centre historique du village en passant par les coulisses du tournage, venez arpenter les ruelles pour rejoindre l’incontournable Bar du Mistral et raviver de nombreux souvenirs.
Réservez vos places et partez dès à présent à la découverte de l’envers du décor pour vivre et revivre les épisodes de la série au fil d’une visite d’1h15 d’anecdotes encore secrètes distillées par un guide intarissable spécialement recruté pour en assurer l’animation.
Les personnes en situation de handicap et/ou à mobilité réduite doivent contacter la Maison du Tourisme avant toute réservation au 04 91 10 49 20. .
Rues du vieux village Rues du vieux Village Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tour duration: 1h15
Meet 15 minutes before the tour at the Maison du Tourisme.
Open to all.
L’événement Circuit touristique Plus Belle La Vie, encore plus belle Allauch a été mis à jour le 2026-04-20 par Maison du Tourisme d’Allauch
À voir aussi à Allauch (Bouches-du-Rhône)
- A la conquête des astéroïdes Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch 6 mai 2026
- Polaris, le sous-marin spatial et le mystère de la nuit polaire Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch 6 mai 2026
- Festival folklorique portugais Théâtre de Nature, rue Trinière Allauch 10 mai 2026
- 48ème Festival folklorique portugais Théâtre de Nature Montée de la Calèche, 13190 Allauch Allauch 10 mai 2026
- Napoléon III et l’Europe des Peuples, Europe des Nationalités et le Général de Gaulle, l’Europe des Nations Salle principale de Fontvieille Allauch 16 mai 2026