Circuit vélo ou draisienne, 18410 Clémont, Clémont
Circuit vélo ou draisienne, 18410 Clémont, Clémont samedi 9 mai 2026.
Circuit vélo ou draisienne Samedi 9 mai, 14h30 18410 Clémont Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00
les petits apprentis cyclistes se déplacent à vélo ou à draisienne sur un parcours pour leur apprendre la mobilité et des questions sur les déplacements à vélo leur seront posées.
18410 Clémont 2 place Albert Boyer Clémont 18410 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « accueil@mairieclemont.fr »}]
Parcours en vélo ou en draisienne
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