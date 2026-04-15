Rallye vélo, 18410 Clémont, Clémont

Rallye vélo Samedi 9 mai, 14h00 18410 Clémont Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T19:00:00+02:00

par groupe de 2 ou 3 les participants se déplacent en vélo et doivent répondre à des énigmes pour avancer d’un point à un autre. Le rallye se fait autour du village.

18410 Clémont 2 place Albert Boyer Clémont 18410 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « accueil@mairieclemont.fr »}]

Rallye vélo avec énigmes