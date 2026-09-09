Circuit : visite guidée de Mauves-sur-Huisne, du Pont Catinat à l’église Saint-Pierre, Pont Catinat, Mauves-sur-Huisne
samedi 19 septembre 2026 · Pont Catinat · Mauves-sur-Huisne
Informations pratiques
Circuit : visite guidée de Mauves-sur-Huisne, du Pont Catinat à l’église Saint-Pierre 19 et 20 septembre Pont Catinat Orne
25 pers. max par groupe.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Itinéraire pédestre à la découverte du village de Mauves-sur-Huisne, son histoire à travers le temps, ses personnalités illustres, ses monuments historiques et son environnement naturel dont la rivière Huisne.
Pont Catinat 61400 Mauves-sur-Huisne Mauves-sur-Huisne 61400 Orne Normandie 06 03 22 16 96 https://www.facebook.com/p/Mairie-de-Mauves-sur-Huisne-100036933499301/ Visite guidée de Mauves-sur-Huisne, village dont l’existence est attestée dès l’époque gallo-romaine. L’itinéraire pédestre vous fera découvrir entre autres le Pont Catinat et l’Eglise Saint-Pierre. C’est à Mauves que naquit vers 1825 Jean le Blanc, ancêtre, selon la tradition, du cheval percheron actuel. C’est également à Mauves que s’illustrèrent les Catinat, pères et fils et que Marguerite de Lorraine y eut son manoir et y fit élever ses enfants. Parking sur place
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©florence.lorite
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