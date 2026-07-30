Journées Européennes du Patrimoine Circuit visite guidée de Mauves-sur-Huisne, du Pont Catinat à l’église Saint-Pierre Mauves-sur-Huisne
vendredi 18 septembre 2026 · Mauves-sur-Huisne
Informations pratiques
Mauves-sur-Huisne
Journées Européennes du Patrimoine Circuit visite guidée de Mauves-sur-Huisne, du Pont Catinat à l’église Saint-Pierre
Le bourg Mauves-sur-Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:30:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20
Visite guidée de Mauves-sur-Huisne, village dont l’existence est attestée dès l’époque gallo-romaine. L’itinéraire pédestre vous fera découvrir entre autres le Pont Catinat et l’Eglise Saint-Pierre. C’est à Mauves que naquit vers 1825 Jean le Blanc, ancêtre, selon la tradition, du cheval percheron actuel. C’est également à Mauves que s’illustrèrent les Catinat, pères et fils et que Marguerite de Lorraine y eut son manoir et y fit élever ses enfants.
25 personnes, maximum, par groupe. .
Le bourg Mauves-sur-Huisne 61400 Orne Normandie +33 6 03 22 16 96 florence.lorite@mauves-sur-huisne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine Circuit visite guidée de Mauves-sur-Huisne, du Pont Catinat à l’église Saint-Pierre
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Circuit visite guidée de Mauves-sur-Huisne, du Pont Catinat à l’église Saint-Pierre Mauves-sur-Huisne a été mis à jour le 2026-07-30 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
À voir aussi à Mauves-sur-Huisne (Orne)
- Fête communale et vide-greniers Mauves-sur-Huisne 6 septembre 2026
- Visite libre de l’église, Église Saint-Pierre, Mauves-sur-Huisne 18 septembre 2026
- Visite libre de l’église Saint-Pierre Mauves-sur-Huisne 18 septembre 2026