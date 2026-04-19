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Circumductio* trio La Pimenterie Saint-Point

Circumductio* trio La Pimenterie Saint-Point dimanche 3 mai 2026.

Lieu : La Pimenterie

Adresse : 1789 Route du Lac

Ville : 71520 Saint-Point

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif :

Saint-Point

Circumductio* trio

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Danse du tournoiement accompagnée d’une hybridation musicale audacieuse.   .

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 54 45 40 

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English :

L’événement Circumductio* trio Saint-Point a été mis à jour le 2026-04-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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