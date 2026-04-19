Circumductio* trio La Pimenterie Saint-Point

Saint-Point

Circumductio* trio

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Danse du tournoiement accompagnée d’une hybridation musicale audacieuse. .

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 54 45 40

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English :

L’événement Circumductio* trio Saint-Point a été mis à jour le 2026-04-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)