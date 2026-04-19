Circumductio* trio La Pimenterie Saint-Point
Circumductio* trio La Pimenterie Saint-Point dimanche 3 mai 2026.
Saint-Point
Circumductio* trio
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Danse du tournoiement accompagnée d’une hybridation musicale audacieuse. .
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 54 45 40
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English :
L’événement Circumductio* trio Saint-Point a été mis à jour le 2026-04-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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