Daoulas

Cirque 78 Tours

Place du Valy Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Objet mythique et rare du cirque traditionnel, la roue de la mort est de par son envergure et son mouvement circulaire chargé de nombreux symboles.

Dans 78 Tours, La Meute explore cette dimension totémique et rituelle qu’elle impose. L’infiniment grand et l’infiniment petit, notre rapport à la vie et à la mort, la tendresse et à la violence, la bêtise et la beauté.

Ce joyeux trio nous invite à redevenir de véritables enfants et partir pour un voyage acrobatique, musical, hypnotique et résolument poétique.

– Par la Compagnie La Meute

* De Thibaut Brignier, Mathieu Lagaillarde, Gabriel Soulard.

* Avec Thibaut Brignier, Mathieu Lagaillarde, Bahoz Temaux ou Caroline Sentis (en alternance).

– Tout public, à partir de 5 ans.

– Durée 35 minutes. .

Place du Valy Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 21 61 50

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English : Cirque 78 Tours

L’événement Cirque 78 Tours Daoulas a été mis à jour le 2026-04-30 par OT LANDERNEAU DAOULAS