Rendez-vous aux jardins Visite flash Se mettre au vert ! Abbaye de Daoulas Daoulas

Daoulas

Rendez-vous aux jardins Visite flash Se mettre au vert !

Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:15:00

fin : 2026-06-06 17:35:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Dans les jardins de l’Abbaye, le vert envahit les terrasses des plantes médicinales. Ce n’est pas par hasard que la végétation est verte. En plus de découvrir ou redécouvrir les principes scientifiques qui imposent cette couleur pour la majorité des végétaux, nous vous parlerons de sa symbolique au cours des siècles.

Une visite toutes les 20 minutes. Sans réservation. .

Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 25 96 74

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English : Rendez-vous aux jardins Visite flash Se mettre au vert !

L’événement Rendez-vous aux jardins Visite flash Se mettre au vert ! Daoulas a été mis à jour le 2026-04-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS