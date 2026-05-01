Exposition La liberté. Force vive, déployée Route de Logonna Daoulas

Daoulas

Exposition La liberté. Force vive, déployée

Route de Logonna Ria de Daoulas Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-05-30

L’association Prim’vers et prose de Daoulas commune labellisée Village en poésie depuis 2011 vous invite à l’exposition en plein air, le long de la ria de Daoulas, de photo-poésie sur le thème national de la 28e édition du Printemps des Poètes : La liberté. Force vive, déployée.

Le vernissage aura lieu le samedi 30 mai 2026 au Moulin du Pont, 1 Bis, Rte de Loperhet à Daoulas .

Au programme

9h30-12h30 Atelier d’écriture spontanée animé par Annie LE MERRER

Inscription via notre e-mail primversprose@gmail.com

14h-15h Présentation des travaux poétiques des élèves

de David LEFRESNE et des collégiens de Gaëlle KERHERVÉ

15h-17h BALADE POÉTIQUE le long de la Ria de Daoulas

17h-18h30 Salon exposants rencontres et dédicaces

Présentations des travaux et ouvrages des auteurs et photographes présents

18h30-20h Pot de l’amitié .

Route de Logonna Ria de Daoulas Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 6 65 13 77 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition La liberté. Force vive, déployée

L’événement Exposition La liberté. Force vive, déployée Daoulas a été mis à jour le 2026-05-12 par OT LANDERNEAU DAOULAS