Exposition La liberté. Force vive, déployée Route de Logonna Daoulas
Exposition La liberté. Force vive, déployée Route de Logonna Daoulas samedi 30 mai 2026.
Daoulas
Exposition La liberté. Force vive, déployée
Route de Logonna Ria de Daoulas Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-05-30
L’association Prim’vers et prose de Daoulas commune labellisée Village en poésie depuis 2011 vous invite à l’exposition en plein air, le long de la ria de Daoulas, de photo-poésie sur le thème national de la 28e édition du Printemps des Poètes : La liberté. Force vive, déployée.
Le vernissage aura lieu le samedi 30 mai 2026 au Moulin du Pont, 1 Bis, Rte de Loperhet à Daoulas .
Au programme
9h30-12h30 Atelier d’écriture spontanée animé par Annie LE MERRER
Inscription via notre e-mail primversprose@gmail.com
14h-15h Présentation des travaux poétiques des élèves
de David LEFRESNE et des collégiens de Gaëlle KERHERVÉ
15h-17h BALADE POÉTIQUE le long de la Ria de Daoulas
17h-18h30 Salon exposants rencontres et dédicaces
Présentations des travaux et ouvrages des auteurs et photographes présents
18h30-20h Pot de l’amitié .
Route de Logonna Ria de Daoulas Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 6 65 13 77 22
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English : Exposition La liberté. Force vive, déployée
L’événement Exposition La liberté. Force vive, déployée Daoulas a été mis à jour le 2026-05-12 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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