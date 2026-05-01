Concert Jean-Paul Dub au Paul Art’s Le Paul Art’s Café Daoulas

Daoulas

Concert Jean-Paul Dub au Paul Art’s

Le Paul Art’s Café 1 Route de Quimper Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 21:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Concert de Dub au Paul Art’s.

Depuis bientôt 20 ans et environ 500 prestations au compteur, Jean-Paul Dub (Pablo Géléoc) parcourt la France et l’étranger (Italie, Pologne, Canada, Ukraine, …) pour diffuser sa musique un reggae-dub ethnique aux influences multiples et marqué par l’esprit Dub it yourself des années 90 !

Après avoir collaboré avec une vingtaine de musiciens en live depuis 2009 , Pablo joue de nouveau seul ses productions depuis 2017. En 2017/2018 il se produit notamment à Kiev, à Montréal, sur le WoodBlocks Sound System dans les anciennes boucheries de Prague, aux soirées Psychill à Paris ou encore au festival Wadada dans le Finistère. Après la pause Covid, Pablo reprend la route des concerts et joue aux quatre coins de la France une sélection de ses morceaux produits depuis 2009 ainsi que ses dernières productions. En 2022, son morceau Le Secret de l’Atlandub est pressé en vinyle à plusieurs reprises. En 2024, il continue à se produire sur les routes de France et il est invité à jouer à Palerme où il rencontre certains activistes de la scène dub sicilienne.

Le 1er juin 2026 sort son nouvel album . En 2026, l’aventure-dub continue sur les routes de France, dans les bars, clubs et festivals.

Places limitées. .

Le Paul Art’s Café 1 Route de Quimper Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 20 33 05

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English : Concert Jean-Paul Dub au Paul Art’s

L’événement Concert Jean-Paul Dub au Paul Art’s Daoulas a été mis à jour le 2026-05-07 par OT LANDERNEAU DAOULAS