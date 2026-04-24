Rendez-vous aux jardins Tisane minute ! Abbaye de Daoulas Daoulas
Rendez-vous aux jardins Tisane minute ! Abbaye de Daoulas Daoulas dimanche 7 juin 2026.
Daoulas
Rendez-vous aux jardins Tisane minute !
Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Un bar à tisanes s’ouvre le temps d’un dimanche pour découvrir les goûts et les vertus des plantes médicinales des jardins. Et pour en apprendre davantage, Morgane et Chloé, les jardinières passionnées de l’Abbaye vous racontent la vie des jardins au quotidien, tout en partageant avec vous une infusion maison !
En continu. Sans réservation. .
Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 25 96 74
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English : Rendez-vous aux jardins Tisane minute !
L’événement Rendez-vous aux jardins Tisane minute ! Daoulas a été mis à jour le 2026-04-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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