Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de DAOULAS Super U DAOULAS DAOULAS Samedi 6 juin, 09h00 Ille-et-Vilaine

Accès libre

Présence de producteurs

Découverte des métiers agricoles

Exposition de véhicules agricoles anciens

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-06T13:00:00.000+02:00

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Super U DAOULAS Clos Du Vern DAOULAS 29460 Ille-et-Vilaine



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