Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de DAOULAS Super U DAOULAS DAOULAS
Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de DAOULAS Super U DAOULAS DAOULAS samedi 6 juin 2026.
Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de DAOULAS Super U DAOULAS DAOULAS Samedi 6 juin, 09h00 Ille-et-Vilaine
Accès libre
Présence de producteurs
Découverte des métiers agricoles
Exposition de véhicules agricoles anciens
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-06T13:00:00.000+02:00
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Super U DAOULAS Clos Du Vern DAOULAS 29460 Ille-et-Vilaine
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