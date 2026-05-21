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Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de DAOULAS Super U DAOULAS DAOULAS

Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de DAOULAS Super U DAOULAS DAOULAS

Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de DAOULAS Super U DAOULAS DAOULAS samedi 6 juin 2026.

Lieu : Super U DAOULAS

Adresse : Clos Du Vern

Ville : 29460 DAOULAS

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de DAOULAS Super U DAOULAS DAOULAS Samedi 6 juin, 09h00 Ille-et-Vilaine

Accès libre

Présence de producteurs

Découverte des métiers agricoles
Exposition de véhicules agricoles anciens

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-06T13:00:00.000+02:00

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Super U DAOULAS Clos Du Vern DAOULAS 29460 Ille-et-Vilaine


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