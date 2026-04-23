Visite/ Atelier Mon familier Abbaye de Daoulas Daoulas

Daoulas

Visite/ Atelier Mon familier

Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:30:00

fin : 2026-08-28 16:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

La figure de la sorcière est associée à la nature. Plantes et animaux entourent son quotidien. Ils lui servent d’ingrédients pour ses potions. Les animaux en particulier lui servent de guides, d’intermédiaires avec le monde de l’invisible. Après les avoir rencontrés lors de la visite, chaque membre de la famille crée son familier en perle, de toutes les couleurs, bicolore ou uni, à eux de choisir !

Visite-atelier pour les familles, à partir de 6 ans.

Réservation conseillée. .

Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 25 96 74

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English :

L’événement Visite/ Atelier Mon familier Daoulas a été mis à jour le 2026-04-23 par OT LANDERNEAU DAOULAS