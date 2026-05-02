Daoulas

Les marchés des arts et délices

Place du Valy Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-08-19 22:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Les marchés des arts et délices de Daoulas sont de retour cet été !

Rendez-vous tous les mercredis Artisans et commerçants de produits du terroir sont ici à l’honneur.

Une restauration sur place est possible avec différents types de propositions ainsi qu’une buvette.

Les marchés des arts et délices c’est aussi l’occasion de profiter en musique avec des concerts prévus pour chaque date, une soirée chaleureuse et conviviale garantie !

Programme des concerts gratuits à venir. .

Place du Valy Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 25 80 19

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English : Les marchés des arts et délices

L’événement Les marchés des arts et délices Daoulas a été mis à jour le 2026-05-02 par OT LANDERNEAU DAOULAS