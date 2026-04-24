Concert La Selva Quanta Quartet Abbaye de Daoulas Daoulas
Concert La Selva Quanta Quartet Abbaye de Daoulas Daoulas jeudi 6 août 2026.
Daoulas
Concert La Selva Quanta Quartet
Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
La Selva Canta Quartet
Musiques mexicaines envoûtantes.
La Selva Canta est la rencontre vibrante entre les sonorités des musiques traditionnelles de la côte atlantique du Mexique, les folklores d’Europe du Nord, les sonorités de l’Afrique de l’Ouest et les nuances du chant traditionnel breton. .
Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 25 96 74
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English : Concert La Selva Quanta Quartet
L’événement Concert La Selva Quanta Quartet Daoulas a été mis à jour le 2026-04-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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