Concert Kaolila Abbaye de Daoulas Daoulas
Concert Kaolila Abbaye de Daoulas Daoulas jeudi 23 juillet 2026.
Daoulas
Concert Kaolila
Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Musiques du monde à l’Abbaye Kaolila
Blues-rock féminin des Monts d’Arrée.
Un son étonnant, rugueux et vibrant comme une ballade rock, et sensible comme la folk . Trois voix lumineuses, des amplis débridés et des percussions rageuses portent leur musique.
À travers des portraits de femmes, le groupe raconte leurs combats sur des rythmiques acharnées, comme des lames de fond. Reines celtiques, pirates, résistantes d’Afrique ou pacifistes d’outre-Atlantique. Des mélodies grisantes et marquantes célèbrent les amours guerrières de ces femmes et de ces hommes de tous temps. .
Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 25 96 74
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English : Concert Kaolila
L’événement Concert Kaolila Daoulas a été mis à jour le 2026-04-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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