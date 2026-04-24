Concert Kaolila Abbaye de Daoulas Daoulas

Daoulas

Concert Kaolila

Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Musiques du monde à l’Abbaye Kaolila

Blues-rock féminin des Monts d’Arrée.

Un son étonnant, rugueux et vibrant comme une ballade rock, et sensible comme la folk . Trois voix lumineuses, des amplis débridés et des percussions rageuses portent leur musique.

À travers des portraits de femmes, le groupe raconte leurs combats sur des rythmiques acharnées, comme des lames de fond. Reines celtiques, pirates, résistantes d’Afrique ou pacifistes d’outre-Atlantique. Des mélodies grisantes et marquantes célèbrent les amours guerrières de ces femmes et de ces hommes de tous temps. .

Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 25 96 74

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English : Concert Kaolila

L’événement Concert Kaolila Daoulas a été mis à jour le 2026-04-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS