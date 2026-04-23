Concert Cocanha Abbaye de Daoulas Daoulas

Daoulas

Concert Cocanha

Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Musiques du monde à l’abbaye Cocanha

Cants polifonics a dançar Chants polyphoniques à danser.

Les deux voix singulières de Caroline Dufau et Lila Fraysse se mêlent dans une polyphonie hypnotique portée par la pulsation des tambourins à cordes, des pieds et des mains. Dans ce face à face percutant, les deux musiciennes livrent leurs personnalités vocales complémentaires, tressées par 10 ans de complicité artistique.

Cocanha cultive le minimalisme et s’inscrit dans l’esthétique des musiques amplifiées, engageant les corps dans la danse. .

Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 25 96 74

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English :

L’événement Concert Cocanha Daoulas a été mis à jour le 2026-04-23 par OT LANDERNEAU DAOULAS