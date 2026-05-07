Visite guidée du Daoulas historique Route de Loperhet Daoulas

Daoulas

Visite guidée du Daoulas historique

Route de Loperhet Moulin du pont Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-12 16:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30

Petite cité prospère, Daoulas s’est développée autour d’un château, aujourd’hui disparu, d’une abbaye et de ses trois moulins. En suivant cette visite, vous parcourrez une des plus anciennes rues de la ville, mais aussi une des plus typiques avec ses maisons anciennes, ses chapelles et son ancien enclos paroissial. Profitez de la balade jusqu’à l’abbaye !

Départ du Moulin du Pont (Écomusée de la Meunerie).

Inscription obligatoire

Durée 1h

Organisation Office de tourisme du pays de Landerneau-Daoulas 02 98 85 13 09 .

Route de Loperhet Moulin du pont Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 25 97 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée du Daoulas historique Daoulas a été mis à jour le 2026-05-04 par OT LANDERNEAU DAOULAS