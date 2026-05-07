Visite guidée du Daoulas historique Route de Loperhet Daoulas
Visite guidée du Daoulas historique Route de Loperhet Daoulas dimanche 5 juillet 2026.
Daoulas
Visite guidée du Daoulas historique
Route de Loperhet Moulin du pont Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-12 16:00:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30
Petite cité prospère, Daoulas s’est développée autour d’un château, aujourd’hui disparu, d’une abbaye et de ses trois moulins. En suivant cette visite, vous parcourrez une des plus anciennes rues de la ville, mais aussi une des plus typiques avec ses maisons anciennes, ses chapelles et son ancien enclos paroissial. Profitez de la balade jusqu’à l’abbaye !
Départ du Moulin du Pont (Écomusée de la Meunerie).
Inscription obligatoire
Durée 1h
Organisation Office de tourisme du pays de Landerneau-Daoulas 02 98 85 13 09 .
Route de Loperhet Moulin du pont Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 25 97 48
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English :
L’événement Visite guidée du Daoulas historique Daoulas a été mis à jour le 2026-05-04 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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