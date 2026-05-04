Feu d’artifice à Daoulas Daoulas
Feu d’artifice à Daoulas Daoulas lundi 13 juillet 2026.
Daoulas
Feu d’artifice à Daoulas
Place du Valy Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 01:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Rendez-vous le 13 juillet pour une soirée conviviale.
Au programme
– Repas
– Buvette
– Concert
– Et feu d’artifice
Venez nombreux partager ce moment convivial et festif à la veille de la Fête nationale ! .
Place du Valy Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 25 80 19
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English : Feu d’artifice à Daoulas
L’événement Feu d’artifice à Daoulas Daoulas a été mis à jour le 2026-05-04 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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