Daoulas

Feu d’artifice à Daoulas

Place du Valy Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13 01:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Rendez-vous le 13 juillet pour une soirée conviviale.

Au programme

– Repas

– Buvette

– Concert

– Et feu d’artifice

Venez nombreux partager ce moment convivial et festif à la veille de la Fête nationale ! .

Place du Valy Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 25 80 19

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English : Feu d’artifice à Daoulas

L’événement Feu d’artifice à Daoulas Daoulas a été mis à jour le 2026-05-04 par OT LANDERNEAU DAOULAS