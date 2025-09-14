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Cirque Bidon (Auphelle) Auphelle Peyrat-le-Château

Cirque Bidon (Auphelle) Auphelle Peyrat-le-Château

Cirque Bidon (Auphelle) Auphelle Peyrat-le-Château jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Auphelle

Adresse : 287 Route du Barrage

Ville : 87470 Peyrat-le-Château

Département : Haute-Vienne

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Peyrat-le-Château

Cirque Bidon (Auphelle)

Auphelle 287 Route du Barrage Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:30:00
fin : 2026-08-05 23:30:00

Date(s) :
2026-07-30

Le Cirque Bidon se déplace de villes en villages sur des roulottes tirées par des chevaux pour présenter leur spectacle au plus près des habitants.
Cercles, sphères, perfection, équilibres, acrobaties, boules, balles, jonglages, roues, roulottes, vélos, cerceau aérien, questions métaphysiques, bulletins metéorologiques, clown, mime, marionnette, danses, chansons…   .

Auphelle 287 Route du Barrage Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 74 19 97 

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English : Cirque Bidon (Auphelle)

L’événement Cirque Bidon (Auphelle) Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-05-04 par Terres de Limousin

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