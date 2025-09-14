Cirque Bidon (Auphelle) Auphelle Peyrat-le-Château
Cirque Bidon (Auphelle) Auphelle Peyrat-le-Château jeudi 30 juillet 2026.
Peyrat-le-Château
Cirque Bidon (Auphelle)
Auphelle 287 Route du Barrage Peyrat-le-Château Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:30:00
fin : 2026-08-05 23:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Le Cirque Bidon se déplace de villes en villages sur des roulottes tirées par des chevaux pour présenter leur spectacle au plus près des habitants.
Cercles, sphères, perfection, équilibres, acrobaties, boules, balles, jonglages, roues, roulottes, vélos, cerceau aérien, questions métaphysiques, bulletins metéorologiques, clown, mime, marionnette, danses, chansons… .
Auphelle 287 Route du Barrage Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 74 19 97
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English : Cirque Bidon (Auphelle)
L’événement Cirque Bidon (Auphelle) Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-05-04 par Terres de Limousin
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