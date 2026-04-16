Dun-le-Palestel

Cirque Bidon

Place Philipe Daulny Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 21:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-02 2026-09-03 2026-09-06

Le Cirque Bidon est l’un des derniers cirques contemporains de France à partir en tournée avec des roulottes tirées par des chevaux. Cette année, la compagnie dirigée par François Bidon a choisi la Creuse pour fêter les 50 ans de sa création et s’installera à Dun le Palestel avec un spectacle en hommage à George Sand, dans le cadre des 150 ans de sa disparition.

Pour voir le spectacle, il n’y a pas de système de réservation. Les billets se prennent sur place. Tarif adulte 10€, enfant jusqu’à 12 ans inclus 6€, gratuit pour les moins de 4 ans. .

Place Philipe Daulny Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine

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English : Cirque Bidon

L’événement Cirque Bidon Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Pays Dunois