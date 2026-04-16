Cirque Bidon Dun-le-Palestel
Cirque Bidon Dun-le-Palestel mercredi 2 septembre 2026.
Dun-le-Palestel
Cirque Bidon
Place Philipe Daulny Dun-le-Palestel Creuse
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 21:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-02 2026-09-03 2026-09-06
Le Cirque Bidon est l’un des derniers cirques contemporains de France à partir en tournée avec des roulottes tirées par des chevaux. Cette année, la compagnie dirigée par François Bidon a choisi la Creuse pour fêter les 50 ans de sa création et s’installera à Dun le Palestel avec un spectacle en hommage à George Sand, dans le cadre des 150 ans de sa disparition.
Pour voir le spectacle, il n’y a pas de système de réservation. Les billets se prennent sur place. Tarif adulte 10€, enfant jusqu’à 12 ans inclus 6€, gratuit pour les moins de 4 ans. .
Place Philipe Daulny Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine
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English : Cirque Bidon
L’événement Cirque Bidon Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Pays Dunois
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