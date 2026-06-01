Faux-la-Montagne

Cirque Bidon

Faux-la-Montagne Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 21:00:00

fin : 2026-06-19 23:30:00

Date(s) :

2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21

Le Cirque Bidon se déplace de villes en villages sur des roulottes tirées par des chevaux pour présenter leur spectacle au plus près des habitants.

Cercles, sphères, perfection, équilibres, acrobaties, boules, balles, jonglages, roues, roulottes, vélos, cerceau aérien, questions métaphysiques, bulletins metéorologiques, clown, mime, marionnette, danses, chansons… .

Faux-la-Montagne 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 74 19 97

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English : Cirque Bidon

L’événement Cirque Bidon Faux-la-Montagne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Lac de Vassivière