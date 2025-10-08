Cirque contemporain Cuivre & Caoutchouc Pôle Enfance Jeunesse Chadrac

Chadrac

Cirque contemporain Cuivre & Caoutchouc

Pôle Enfance Jeunesse 2 boulevard de la Corniche Chadrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 18:00:00

fin : 2026-06-30 18:40:00

Date(s) :

2026-06-30

Le public découvre un jeune homme ambitieux qui cherche à tout faire et à tout maîtriser seul. Il se lance des défis, explore différentes activtés musicales, mais se trouve souvent confronté à des difficultés. Tout public. Durée 40 min. En plein air.

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Pôle Enfance Jeunesse 2 boulevard de la Corniche Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99

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English :

The audience discovers an ambitious young man who seeks to do and master everything on his own. He sets himself challenges, explores different musical activities, but is often confronted with difficulties. All audiences. Running time 40 min. Open air.

L’événement Cirque contemporain Cuivre & Caoutchouc Chadrac a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay